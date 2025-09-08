La questione relativa al futuro di Simone Inzaghi, che è diventata mediatica verso fine aprile, ha veramente avuto un impatto sul finale di stagione negativo dell'Inter? A precisa domanda di France Football, Lautaro Martinez ha fornito questa risposta al giornalista, riportata inizialmente con una traduzione sbagliata dal magazine francese: "Il mister non ci ha mai comunicato di aver ricevuto un'offerta o che se ne sarebbe andato (è arrivato all'Al-Hilal il 4 giugno, prima del Mondiale per Club). Quindi eravamo ben lontani da quelle voci e concentrati sui nostri obiettivi. Ha sempre dimostrato professionalità. Ci siamo sentiti molto a nostro agio con lui. Abbiamo lavorato 4 anni con lui, vincendo Supercoppe, Coppa Italia e scudetto. Era la nostra testa pensante".

✈️ A few days after Inter’s 5-0 Champions League final loss to PSG, Simone Inzaghi left for Al-Hilal.

Lautaro Martinez says players weren’t told before season ended.



Exclusive interview by France Football on L’Équipe.#ballondor pic.twitter.com/Ufspsag5vz — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2025