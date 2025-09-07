Alisson Becker, portiere brasiliano del Liverpool, ha iniziato la sua settima stagione a difesa della porta dei Reds. L'ex Roma, nelle parole raccolte per il Matchday Programme della sfida di Premier League contro l'Arsenal, detta la ricetta che un portiere deve seguire per poter essere in grado di coprire un ruolo così importante: "Per essere un portiere del Liverpool, devi essere bravo anche a raccogliere palloni, a lavorare fuori area e a giocare con i piedi. Quindi penso che tutte queste caratteristiche abbiano la stessa importanza per essere un portiere di punta qui. Io cerco sempre di migliorarmi sotto tutti gli aspetti, di colmare tutte le lacune, perché conosco gli avversari che affronto qui".

Avversari di livello non solo in Premier League: "Sono giocatori di punta anche per la Champions League. Chiunque affrontiamo e ovunque giochiamo, affrontiamo giocatori di alto livello, di altissima qualità, e come portieri dobbiamo essere sempre pronti a fare la differenza per la squadra".