Dopo la chiusura del mercato estivo, il direttore tecnico dell'Ajax Alex Kroes ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club neerlandese facendo una sorta di bilancio di un'estate un po' tormentata per i Lancieri, anche se lui dà un giudizio positivo sul piano economico e sportivo all'operato della società, per poi parlare della stagione della squadra di John Heitinga che tornerà a disputare la Champions League, con debutto in casa contro l'Inter: "Non vedo l'ora, tutti noi non vediamo l'ora. Spero in un'altra fantastica interazione con i tifosi, perché ne abbiamo bisogno. Il sorteggio poteva essere peggiore, ma queste sono comunque partite difficili. Tra due settimane giocheremo contro l'Inter, che non è una squadra qualunque, per così dire. Dovremo dare il massimo per ottenere un risultato positivo. Quindi non vedo l'ora, ma mi rendo conto anche di quanto sarà dura".