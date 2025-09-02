L'acquisto più costoso della storia della Premier League è arrivato in riva alla Mersey. Spendendo ben 144 milioni di euro, il Liverpool ha strappato al Newcastle l'attaccante svedese Alexander Isak, che ai microfoni dei canali ufficiali Reds racconta le sue sensazioni: "Mi sento benissimo. È stato un lungo viaggio per arrivare fin qui. Ma sono felicissimo di far parte di questa squadra, di questo club e di tutto ciò che rappresenta. È qualcosa di cui sono orgoglioso e non vedo l'ora. Perché il Liverpool? Penso che sia un mix di ciò che il club sta costruendo, ma anche di ciò che sta costruendo su ciò che il club è già. La storia del club. Avere la possibilità di farne parte, voglio fare la storia. Voglio vincere trofei. Questa è in definitiva la mia più grande motivazione e sento che questo è il posto perfetto per crescere ulteriormente, portare il mio gioco a un livello superiore e aiutare anche la squadra".

Il contratto è firmato e ora sei un giocatore del Liverpool. Cosa ti piacerebbe ottenere nel corso di questo contratto?

"Voglio vincere tutto, questa è l'ambizione".