Saranno la giornalista Kate Scott e la leggenda del calcio olandese Ruud Gullit i gran cerimonieri della serata di Gala del Pallone d'Oro che andrà in scena il prossimo 22 settembre, al Théâtre du Châtelet di Parigi, in Place du Châtelet.

Come noto, nella lista dei 30 candidati alla vittoria del premio, co-organizzato dalla UEFA e dal Groupe Amaury, proprietario delle società di comunicazione France Football e L'Équipe, ci sono anche gli interisti Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.