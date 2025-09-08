Dopo un anno vissuto in naftalina alle spalle di Sommer, ora Martinez spera di poter rovesciare le gerarchie di Chivu per quanto riguarda la porta dell'Inter. Lo svizzero, anche ora, appare il titolare inamovibile dei nerazzurri, ma le parole del tecnico romeno lasciano spiragli: l'ex Parma, infatti, ha chiaramente fatto capire in conferenza stampa che nessuno ha il posto assicurato.

Lo scorso anno, lo spagnolo ha dovuto accontentarsi delle briciole. "Dieci presenze in totale: cinque in Serie A, quattro in Coppa Italia e appena una in Europa - ricorda il Corsport -. Lo svizzero, che compirà 37 anni a dicembre, è però ora in scadenza di contratto: da viale della Liberazione non arrivano segnali di una possibile trattativa per il rinnovo. Per cui bisognerà iniziare a ragionare anche in ottica futura. Questa premessa potrebbe agevolare un avvicendamento tra i pali o quantomeno una maggiore continuità per l’ex Genoa, così da testarne l’affidabilità".