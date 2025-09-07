Amir Rrahmani, difensore del Napoli, si è infortunato in nazionale e rischia di stare fuori circa un mese. Una brutta perdita per il Napoli che aveva appena recuperato Buongiorno nella seconda giornata di campionato. Di seguito la nota della nazionale kosovara: "Il capitano della Nazionale del Kosovo, Amir Rrahmani, non sarà disponibile per la prossima partita contro la Svezia, che si terrà lunedì, allo stadio Fadil Vokrri, nell’ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026".