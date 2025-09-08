"A volte fermarsi è un modo per capire chi sei veramente", ha scritto Edoardo Bove in un video pubblicato su Instagram per l'adv della nuova frangranza di Prada, 'Paradigme' durante il quale mostra la cicatrice dell'intervento. "Per re-inquadrare il mondo e chiedersi se esiste un altro modo per sentirsi vivi. Ogni cicatrice racconta chi sei, come sei cresciuto, dove ti sei perso. E come hai ricominciato. Crea il tuo paradigma. C’è sempre un altro modo" ha continuato l'ex calciatore della Fiorentina, fermo dall'attività agonistica dopo il malore avuto durante Fiorentina-Inter dello scorso anno che lo ha 'costretto' all'intervento al cuore.