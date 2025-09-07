Serata da incubo per la Turchia a Konya. La squadra di Vincenzo Montella è stata travolta 6-0 dalla Spagna in una gara senza storia, indirizzata già nel primo tempo dal 3-0 firmato dagli iberici. Mattatori della serata Pedri, autore di una doppietta, e soprattutto Mikel Merino, che ha messo a referto una tripletta. In gol anche Ferran Torres.

Pochi squilli per Hakan Calhanoglu, titolare e sostituito al 68’. Con questo successo, la Spagna vola a quota 6 nel gruppo E dopo due giornate, mentre la Turchia resta ferma a 3 punti, appaiata alla Georgia.

Sorride invece la Polonia di Piotr Zielinski, che ha superato 3-1 la Finlandia. Prestazione maiuscola del centrocampista dell’Inter, autore di un assist spettacolare per il 2-0 di Robert Lewandowski sul finire del primo tempo. A segno anche Cash e Kaminski, mentre per i finlandesi è arrivato solo a tempo scaduto il gol della bandiera firmato Kallman.

Novanta minuti in campo per Zielinski, con la Polonia che sale così in vetta al gruppo G a quota 10 punti, appaiata all’Olanda ma con gli Orange che devono recuperare una partita.