Lautaro Martinez titolare in Ecuador-Argentina. Secondo quanto riportato su X da Gaston Edul, giornalista di TyC Sports, sembrano esserci pochi dubbi sulla presenza in campo dal 1' dell'attaccante dell'Inter al centro dell'attacco della Seleccion.

Contro il Venezuela Lautaro è entrato in campo solo al minuto 74 e dopo due minuti ha trovato la via del gol con un colpo di testa. Ora Scaloni è deciso a schierare il Toro dal primo minuto, non una notizia sicuramente positiva per Chivu. L'Inter affronterà sabato pomeriggio la Juventus nel primo big match della stagione.