L'Arsenal di Arteta soffre ma vince in casa battendo 3-1 il Southampton. Sono gli ospiti a passare in vantaggio ad inizio ripresa con Archer, ma i Gunners si scatenano poco dopo grazie alle reti di Martinelli, Havertz e Saka.

L'Arsenal, che affronterà l'Inter in Champions League, sale così a quota 17 punti e resta al secondo posto in classifica condiviso con il City (3-2 contro il Fulham). In testa c'è sempre il Liverpool, vittorioso oggi 1-0 sul campo del Crystal Palace.