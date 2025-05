Il Paris Saint-Germain vince anche il secondo titolo stagionale dopo il campionato francese. La formazione allenata da Luis Enrique, che la prossima settimana sfiderà l’Inter in finale di Champions League a Monaco, si aggiudica la Coppa di Francia battendo per 3-0 il Reims. Decisiva la doppietta di Barcola e il gol e la rete dell’ex nerazzurro Hakimi. Il PSG adesso aspetta l’Inter per chiudere la stagione con un Triplete storico.