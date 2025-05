Alla vigilia della finalissima di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, uno dei protagonisti più attesi, Ousmane Dembélé, ha scelto di spegnere i riflettori su sé stesso per puntare tutto sull’obiettivo collettivo: portare a casa la coppa. Intervistato da TNT Sports, l’esterno francese ha chiarito la sua posizione riguardo alle voci su un possibile Pallone d’Oro.

“Tutti me ne parlano, ma sinceramente non ci penso”, ha dichiarato Dembélé. “Prima di tutto dobbiamo vincere la Champions. Quando giochi per il PSG, i trofei di squadra contano più di quelli individuali. Portare a casa questa coppa è l’unica cosa che conta”.

Parole che evidenziano un approccio maturo e centrato, segno della crescita del numero 10 parigino, protagonista di una stagione in crescendo, soprattutto sul palcoscenico europeo. Con dribbling, assist e gol decisivi, Dembélé è stato una delle frecce più brillanti nell’arco di Luis Enrique, e si presenta alla finale di Monaco di Baviera con il giusto mix di entusiasmo e consapevolezza.

L’esterno francese non nasconde il rispetto per l’avversario: “Sarà dura contro l’Inter, li ho seguiti per tutta la stagione perché lì gioca Marcus Thuram. Sono un gruppo solido, con giocatori che stanno insieme da 4-5 anni. Sarà una partita tosta”.