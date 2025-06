Desireè Doué si sente in Paradiso. E fa bene, perché è entrato nella storia della Champions League, diventando il più giovane (lui è un 2005) a essere protagonista per ben tre volte in una finale di Champions, con due gol e un assist: "Nella leggenda! Una gioia indescrivibile vincere la prima Champions con questo club eccezionale. Abbiamo fatto la storia! Grazie a tutti per il vostro supporto in questa stagione CHE SENSAZIONE", ha scritto sui social.