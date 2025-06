Dopo anni di critiche, dubbi e promesse non mantenute, Nasser Al-Khelaifi si prende la rivincita. Il presidente del Paris Saint-Germain, al termine del clamoroso 5-0 inflitto all’Inter nella finale di Champions League, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo a chi ha messo in discussione il progetto del club.

“Ci criticate sempre e dubitate di noi”, ha dichiarato ai microfoni di RMC Sport. “Ma oggi abbiamo dimostrato che possiamo vincere. Abbiamo giocato per la Francia, non solo per il Paris. Siamo orgogliosi, abbiamo tanti tifosi. Grazie all’allenatore, ai giocatori, a Luis Campos e a chi ci ha sempre sostenuto”.

Già su Canal+, poco prima della premiazione, Al-Khelaifi aveva sottolineato come in tanti non credessero nella solidità finanziaria del club né nella costruzione a lungo termine della squadra. Ma il successo europeo ha messo a tacere ogni scetticismo: “Siamo campioni! È un sogno che si avvera”.

Il presidente ha poi voluto puntare l’attenzione sull’identità del PSG, difendendo con orgoglio il legame con il calcio francese:

“Non siamo solo un club di Parigi, ma una squadra francese. Abbiamo un campionato competitivo e tanti giovani di talento. La doppietta di Désiré Doué? Magnifica. E l’età media della squadra è di 25 anni: il futuro è nostro”.