Con la medaglia al collo e ancora avvolto dall’euforia di una notte indimenticabile, Bradley Barcola ha raccontato in diretta su Canal+ le sue emozioni a caldo dopo il trionfo del Paris Saint-Germain, capace di travolgere l’Inter per 5-0 nella finale di Champions League.

"È incredibile", ha detto Barcola. "Il club inseguiva da anni questa coppa e quest’anno siamo riusciti a conquistarla nel miglior modo possibile".

L’ex talento del Lione, visibilmente commosso, è stato interrotto solo per pochi secondi dai compagni che lo richiamavano per una foto di squadra, ma è poi tornato al microfono per completare il suo pensiero: "Possiamo essere solo felici. Non me ne rendo ancora conto, è straordinario. Se potessi piangere, lo farei, ma non ho abbastanza lacrime. È un sogno da bambino: vincerla con un club così grande è davvero incredibile".

Parole sincere, quelle di Barcola, che fotografano alla perfezione il peso e il significato di questa vittoria storica per il PSG. Una notte magica che resterà nella storia del club e nella carriera di un giovane protagonista che ha vissuto, a soli 21 anni, "il coronamento del sogno di ogni calciatore".