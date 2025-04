Bayern Monaco in campo fra pochi minuti ad Augsburg, nella gara valida per la 28esima giornata della Bundesliga. Per il match di questa sera, rispetto alle indicazioni della vigilia Vincent Kompany decide di fare a mano di Raphael Guerreiro; sulla sinistra giocherà Josip Stanisic col portoghese in panchina, mentre al centro della difesa ecco Eric Dier e Kim Min-Jae, anche se nessuno dei due è al meglio. Conferma per Jonas Urbig tra i pali, davanti nessun problema: Harry Kane al centro dell'attacco con Michael Olise, Jamal Musiala e Leroy Sané alle sue spalle.

Questa la formazione ufficiale: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanišić; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Sané; Kane.