Manca pochissimo all'Olympiastadion di Berlino, dove andrà in scena la finale di Euro 2024 che decreterà il successore dell'Italia, campione in carica ormai per poco dopo l'edizione 2021. Gli italiani, che hanno salutato la competizione in corso proprio nello stadio dove questa sera si disputerà la finale, 'renderanno' la Coppa, che andrà ad una tra Spagna e Inghilterra. Le due Nazionali finaliste che hanno eliminato rispettivamente la Francia degli interisti Thuram e Pavard e i Paesi Bassi degli altri due nerazzurri De Vrij e Dumfries, si schierano rispettivamente con 4-2-3-1 e 3-4-2-1, di seguito le scelte di De La Fuente e Southgate.

Ufficiale Spagna (4-2-3-1): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Williams; Morata. Allenatore: De La Fuente.

Ufficiale Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate.