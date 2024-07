Manca sempre meno alla prima semifinale di Euro 2024 che vedrà contrapposte Spagna e Francia. In vista della sfida di questa sera contro i vicini spagnoli, il ct dei transalpini Didier Deschamps opterà quasi certamente per il canonico 4-3-3 che potrebbe all'occorrenza trasformarsi in 4-1-2-1-2 con Dembélé in entrambi i casi titolare: o a destra del tridente nella prima versione oppure a sostegno delle due punte che, secondo RMC Sport, dovrebbero essere Kolo Muani e Mbappé. Ipotesi che vedrebbe l'interista Marcus Thuram partire dalla panchina. Di seguito il probabile undici dei Bleus.

PROBABILE FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.