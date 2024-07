Dopo l'eliminazione di Thuram e Pavard, non impiegati ieri da Deschamps contro la Spagna, stasera è il turno degli ultimi due interisti rimasti in corsa a Euro 2024. De Vrij e Dumfries, con l'Olanda, scenderanno in campo a Dortmund contro l'Inghilterra per provare a conquistare la finale di Berlino.

Nessun dubbio per quanto riguarda l'impiego di entrambi: il c.t. Koeman ha grande fiducia in loro e le prestazioni positive contro la Turchia, in particolare di De Vrij, hanno rinforzato le idee dell'ex Barcellona.