Dopo la debacle di ieri sera contro la Spagna in semifinale di Euro 2024, il ct della Francia Didier Deschamps ha analizzato e commentato il percorso tedesco della Nazionale Bleus, marcia al di sotto delle aspettative che ha messo in evidenza un importante inceppo del reparto offensivo dei vice-campioni del Mondo. Ed è proprio sull'attacco che il ct dei transalpini è chiamato maggiormente a rispondere in conferenza stampa. Di seguito alcuni dei passi della sua disamina.

Cosa è successo a Mbappé e Griezmann per vederli a un livello così basso?

"Non voglio scaricare la responsabilità sull'uno o sull'altro. È mia. Il loro finale di stagione è stato difficile, Kylian ha avuto un trauma (il naso rotto). Anche se siamo arrivati ​​in semifinale contro la Spagna con queste qualità, dovevamo dare il massimo. Non cercherò scuse, ma abbiamo iniziato la preparazione senza un paio di loro. Abbiamo risposto alle esigenze più urgenti cercando di essere il più efficienti possibile. La Spagna ha avuto più controllo. Siamo stati meno efficienti nell’orientamento del gioco, ci è mancata la verticalità. Anche se abbiamo spinto fino alla fine, non tutti i miei giocatori erano al 100% per questa competizione, per diversi motivi".

Nonostante questa semifinale, la tua squadra ha faticato a segnare in partita. Le critiche sono giuste?

"Non sono qui per commentare le critiche. Non c'è problema. Era un dato di fatto. Non ho mai negato che non avessimo la migliore efficienza offensiva. Abbiamo dovuto adattarci per essere efficaci e continuare. Siamo arrivati ​​alle semifinali, ognuno farà la propria analisi".

Questa inefficienza sotto porta: è mentale o tecnica?

"Ci sono stati tanti tiri fuori. Devi cercare di più essere rilassato e provare a centrare la porta e questo è ciò che ci è mancato dall'inizio di questa competizione. Nonostante tutto siamo arrivati ​​in semifinale. Fortunatamente avevo una squadra che difendeva molto bene".