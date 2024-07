La Spagna di Luis De La Fuente è la prima finalista di Euro2024: a Monaco di Baviera, gli iberici hanno superato in rimonta la Francia di Didier Deschamps col punteggio di 2-1 e si guadagnano il primo visto per l'atto conclusivo di domenica a Berlino. Parte meglio la squadra transalpina, che va in vantaggio dopo otto minuti con Randal Kolo Muani; dopo le iniziali difficoltà, però, le Furie Rosse prendono in mano le redini del gioco e nello spazio di quattro minuti prima con una prodezza balistica di Lamine Yamal poi con una conclusione vincente di Dani Olmo sporcata da Jules Koundé portano definitivamente il punteggio dalla propria parte.

Si interrompe così la corsa della Francia di Marcus Thuram e Benjamin Pavard, entrambi rimasti in panchina questa sera. Una Francia che in verità non ha mai convinto in questa competizione, pagando dazio di fronte alla formazione forse più qualitativa vista in questi Europei. Domani, l'altra semifinale tra Paesi Bassi e Inghilterra.