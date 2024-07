La testata spagnola Marca ha stilato la flop XI dei calciatori visti all'ultimo Europeo 2024. Presenti nella formazione tipo l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic e un ex nerazzurro, il belga Romelu Lukaku. Completano la formazione LIvakovic in porta, Di Lorenzo, Mancini, Christensen e Zinchenko in difesa, McGinn, Milinkovic-Savic e Szoboszlai a centrocampo e Cristiano Ronaldo a chiudere il reparto avanzato.