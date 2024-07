"Dobbiamo giocare una partita perfetta per battere l'Inghilterra. Siamo preparati per il modo in cui può giocare l’Inghilterra, con quattro o cinque difensori. Entrambe le formazioni sono forti, sarà una grande sfida", ha detto Ronald Koeman, ct dei Paesi Bassi nelle ore precedenti alla semifinale di Euro 2024 di questa sera contro la squadra di Southgate.

L'Inghilterra può variare molto, ma anche l'Olanda può:

"Se guardi le partite di questo Europeo, abbiamo ottenuto vittorie in modi diversi. Le cose non vanno sempre come vorresti. Ma se non funziona in questo modo, devi lavorare di più e giocare in modo più aggressivo".

Ci sarà la 'tempesta arancione' anche a Dortmund.

"È bello sapere che siamo supportati dal nostro Paese. È bello vedere che stiamo ricevendo così tanto sostegno. Speriamo di poterli rendere felici".