Domenica 30 novembre nelle contrade di 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗼𝗳𝗿𝗲𝗱𝗱𝗼, 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮 𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 e nei giorni 7 e 8 dicembre 2025 in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗩𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗘𝗺𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹𝗲 per sostenere una splendida iniziativa natalizia organizzata 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗹𝘂𝗯 “𝗦𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗣𝘂𝘁𝗲𝗼” 𝗠𝗼𝗻𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶 in collaborazione con 𝗹’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗶𝗯𝗼 & 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮.

Anche quest’anno si potrà avere la propria 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 con una donazione minima di 12 euro contribuendo a sostenere 𝙡’𝘼.𝙈.𝙊. 𝙋𝙪𝙜𝙡𝙞𝙖, 𝗺𝗮𝗰𝗿𝗼𝗮𝗿𝗲𝗮 𝙙𝙞 𝙈𝙤𝙣𝙤𝙥𝙤𝙡𝙞



Dove trovarci?



• 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟯𝟬 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲: nelle contrade di Gorgofreddo, Santa Lucia e Antonelli. (nei pressi della Chiesa)

• 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟳 𝗲 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟴 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲: Piazza Vittorio Emanuele dalle ore 07:30 sino alle ore 13:30



La vendita delle “stelle” si protrarrà anche oltre la data suindicata presso la sede dell’Inter Club sita in via Tenente Vitti 156, oppure contattando Associazione Cibo e Cultura sui canali social e su WhatsApp scrivendo un messaggio a +39 328 057 8695 (Giorgio).