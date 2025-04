Oltre 1200 soci anche nel 2025 ed un posto nella top ten degli inter club mondiali. L’Inter Club dedicato a Peppino Prisco di Acquaviva d’Isernia compie un ulteriore passo avanti dotandosi di una club house moderna ed efficiente che fingerà da punto di riferimento per tutti gli associati e dove saranno trasmesse in diretta su un doppio schermo tutte le gare dell’Inter.

Dopo tanti anni, quindi, torna finalmente un punto di aggregazione per tutti i tifosi nerazzurri della provincia di Isernia: “Era molto tempo che avevamo in mente di dotarci di una sede che potesse fungere da punto di riferimento per tutti i nostri associati – dice il presidente Giancarlo Rossi –. In tanti ci hanno chiesto anche una location dove poter vedere tutte le partite e nonostante i costi abbastanza alti, abbiamo deciso di mettere anche questo servizio a loro disposizione. La sede si trova ad Isernia in via Teodoro La Cava 54, alle spalle di Piazza Stazione nei pressi della caserma dei vigili urbani. Abbiamo a disposizione una quarantina di posti per vedere le partite con un doppio schermo e un impianto dolby surround per assistere a tutte le gare dell'Inter".