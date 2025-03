Grande successo per la tradizionale cena dell’Inter Club di Imbersago, in provincia di Lecco, andata in scena giovedì nella consueta location della Trattoria dei Cacciatori. Secondo quanto comunicato dal sodalizio, alla serata erano presenti 130 persone, tra soci, simpatizzanti e ospiti. Durante la cena si è svolta una sottoscrizione a premi e parte del ricavato è stato donato alla Croce Bianca Milano sezione di Merate.

Altri ospiti sono stati: Valerio Bressani, responsabile del Centro Coordinamento Inter Club, Sergio Sironi, speaker radiofonico, e gli opinionisti di Telelombardia Luigi Furini, Lapo De Carlo, Bettino Calcaterra e il vicesindaco di Imbersago Elena Codara. Hanno partecipato alla serata gli amici degli Inter club di Paderno d'Adda, Brivio, Lomagna, Mandello e Banda Bagaj.