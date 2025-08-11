In merito alla notizia pubblicata nei giorni scorsi sulla protesta di alcuni Inter Club per la scelta della società di vietare la possibilità di introdurre i bandieroni allo stadio nel primo anello verde durante le partite casalinghe, arriva la precisazione dell'Inter Club Brugherio:

"In realtà noi NON ABBIAMO ALZATO LA VOCE e NON ABBIAMO CHIESTO CON FORZA NULLA. Condividiamo la scelta della Società che riteniamo necessaria e corretta perché è giusto restituire alle persone con invalidità la zona del parterre che veniva utilizzata dai club per montare e smontare gli striscioni e dove venivano lasciate le bandiere durante la partita (noi sventoliamo solo all'ingresso in campo dei calciatori o comunque mai quando l'azione è in gioco). Quella zona sarà finalmente rioccupata da chi ne aveva diritto (le persone con invalidità). Chiediamo solo che venga individuata una zona alternativa accessibile dal primo verde".