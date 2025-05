In occasione del decimo anniversario dell'Inter Club Gozo, si sono svolte varie attività in cui, tra gli ospiti speciali, figuravano l'ex leggendario giocatore che ha vinto il triplete con l'Inter FC nel 2009-2010, Maicon Douglas Sisenando, e Stefania Marchionna, la madrina dell'Inter 2021. Il momento clou dei festeggiamenti è stata la cena di gala di sabato 10 maggio 2025 al Grand Hotel di Mġarr, Gozo, nonché una sessione di allenamento per i bambini gozitani dell’U/13 allo stadio di Gozo, guidata dallo stesso Maicon, con la piena collaborazione della Gozo Youth FA.

Anche il Ministro per Gozo e lo Sviluppo, Clint Camilleri, era presente a questa sessione, durante la quale sono stati poi scambiati ricordi dell'evento. Maicon ha ricevuto un'accoglienza calorosa anche durante le sue visite ai club Inter Gozo e Inter Malta. Sia Maicon che Marchionna hanno visitato il Santuario Nazionale di Ta’ Pinu, dove sono stati accolti dal Rettore, Padre Gerard Buhagiar, e hanno avuto anche l’opportunità di fare una gita in barca e visitare altri luoghi di interesse delle isole maltesi, tra cui Mdina e La Valletta. Durante la cena di gala, aperta a chiunque volesse partecipare, Joe Bajada, presidente dell'Inter Club di Gozo, ha tenuto un discorso, il quale, dopo aver dato il benvenuto e ringraziato tutti i presenti, ha affermato di essere molto onorato di avere Maicon e Stefania con loro per celebrare il decimo anniversario dalla fondazione dell'Inter Club a Gozo. Ha aggiunto che siamo tutti molto felici non solo di mangiare, bere e festeggiare il nostro anniversario, ma anche di festeggiare insieme il nostro posto nella finale di Champions League contro il Paris St Germain. Bajada ha anche ricordato come l'inaugurazione ufficiale dell'Inter Supporters Club a Gozo sia avvenuta il 13 settembre 2015, poco prima del derby della Madonnina del campionato di Serie A vinto per 1-0 dall'Inter contro il Milan. Tuttavia, affinché ciò si realizzasse, egli aveva già avviato dei contatti anni prima e, dopo ulteriore corrispondenza, furono finalmente soddisfatti tutti i requisiti richiesti e vennero accettati come membri a pieno titolo all'interno del Centro Cordinamento.

Ha aggiunto che da tempo si fa sentire la mancanza di un luogo alternativo in cui i tifosi dell'Inter di Gozo potessero seguire insieme le partite dei loro beniamini nel lora isola. Ed è stato proprio questo uno degli scopi principali e specifici della fondazione del nuovo Club di Gozo. Bajada ha ringraziato sentitamente il Comitato organizzativo della festa parrociale di Kerċem per aver offerto uno spazio presso il loro centro dove poter iniziare a incontrarsi. Joe Bajada ha concluso il suo messaggio dicendo che vorrebbero esprimere la loro gratitudine a tutti gli ospiti che hanno partecipato a questa festa dove sorrisi e allegria hanno reso l'atmosfera davvero magica e un grande successo per la soddisfazione di tutti, compresi Maicon e Marchionna che hanno detto di essere rimasti sorpresi dall'alto livello dell'organizzazione. Bajada ha ringraziato gli sponsor, Visit Gozo, Visit Malta, Gozo Youth FA, Grand Hotel, Gozo Frank Travel e molti altri che hanno offerto premi a sorpresa che potevano essere vinti alla lotteria. Ha ringraziato i colleghi del Comitato per il lavoro svolto, nonché numerose altre persone che hanno contribuito notevolmente con gli aiuti e gli sponsor ottenuti affinché questa visita alle isole maltesi, per la prima volta, di Maicon Douglas Sisenando e Stefania Marchionna fosse un successo.