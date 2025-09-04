Lavoro tra campo a palestra quest'oggi alla Pinetina per i giocatori dell'Inter non impegnati con le Nazionali. La squadra ha svolto l'allenamento agli ordini di Cristian Chivu in vista della ripresa che, dopo la sosta, prevede il derby d'Italia contro la Juve, in programma sabato 13 settembre alle 18:00 all'Allianz Stadium. 

Sezione: Da Appiano / Data: Gio 04 settembre 2025 alle 14:48
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
