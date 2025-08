Come anticipato ieri, oggi è giornata di riposo per i giocatori dell'Inter reduci dall'amichevole con l'U23 di ieri ad Appiano Gentile. Le porte del BPER Training Centre però si sono aperte per Davide Frattesi, che ha iniziato il lavoro in palestra per rimettersi al pari dei compagni dal punto di vista atletico, lo stesso svolto la settimana scorsa da Piotr Zielinski e Yann Bisseck.

I quali da domani torneranno regolarmente in gruppo, a disposizione di Cristian Chivu.