Allenamento mattutino ad Appiano Gentile. Solito lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri contro il Sassuolo, normale seduta invece per tutti gli altri calciatori. Domani i cancelli del centro sportivo nerazzurro - come appreso da FcInterNews - rimarranno chiusi. Chivu infatti concederà un giorno di riposo ai suoi ragazzi.

Sezione: Da Appiano / Data: Lun 22 settembre 2025 alle 15:11
Autore: Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print