Bonny in vantaggio su Pio Esposito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il francese è in pole per affiancare Lautaro e sostituire Thuram dal primo minuto in attacco. 

Dal 1' dovrebbero tornare Akanji, Barella e Mkhitaryan. Possibile turno di riposo per Bastoni con Carlos Augusto pronto a sostituirlo in difesa completata da Acerbi. Dumfries e Dimarco sulle fasce, Calha in cabina di regia. In porta potrebbe toccare ancora a Sommer

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny. 

Sezione: Da Appiano / Data: Ven 03 ottobre 2025 alle 18:10
Autore: Raffaele Caruso
