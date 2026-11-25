L'amarezza per i due punti persi a Bergamo è già alle spalle: l'Inter torna a sintonizzarsi sulle frequenze della Champions League. Stasera, al Meazza, i campioni d'Italia ospitano uno Stoccarda che sta facendo decisamente meglio in Europa che in patria.

QUI INTER – Chivu perde ancora i pezzi: ormai sembra una maledizione. Il tecnico romeno, appena ritrovato Lautaro, sarà costretto a fare a meno per circa un mese di Calhanoglu. Assenza pesantissima considerando l'incognita Zielinski, che anche oggi non ci sarà come a Bergamo. Per il ruolo di regista, quindi, il ballottaggio sembra essere limitato a Sucic-Stankovic, con il croato in vantaggio. Rispetto a domenica, dovrebbero tornare titolari Bisseck-Akanji in difesa e Diouf a destra. Mkhitaryan-Jones la sfida per completare la mediana con Barella. A sinistra più Dimarco che Carlos Augusto. In attacco, infine, l'ultimo dubbio: Thuram non è al meglio ma Lautaro non sembra ancora pronto per partire dal 1'. Certo di una maglia Esposito. Out Bonny.

QUI STOCCARDA – Con 7 punti in 4 giornate, gli svevi sopravanzano i nerazzurri di una sola lunghezza. La grande notizia per i tedeschi è il recupero di Stiller, che però dovrebbe partire dalla panchina: Spalt, Karazor ed El Khannouss si contendono una maglia per far coppia con Prömel. Da poco è tornato pure Vagnoman che contende a Hendriks il ruolo di esterno basso a destra. Formazione molto offensiva con due ali tecniche e rapide come Leweling e Führich e due punte tecniche e mobili come Undav e Demirovic. La squadra di Hoeneß ha ottime doti dalla cintola in su, ma concede parecchio in fase difensiva.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Stones, Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Spence, Bovo, Stankovic, Jones, Lautaro, Lavelli.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonny, Zielinski, Calhanoglu.

STOCCARDA (4-4-2): Seiman; Hendriks, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Spalt, Prömel, Führich; Undav, Demirovic.

Panchina: Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Vagnoman, Assignon, Karazor, Stiller, Nartey, El Khannouss, Malanga, Tiago Tomas, Pejcinovic.

Allenatore: Hoeneß.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jaquez, Zagadou.

ARBITRO: Letexier.

Assistenti: Mugnier e Rahmouni.

Quarto ufficiale: Lissorgue.

Var: Higler.

Avar: Van Boekel.

