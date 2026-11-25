Brittany Raphino, attaccante classe 2000 di Inter Women, si racconta al Matchday Programme di Inter-Stoccarda. "Ho iniziato a giocare quando avevo 3 anni a Randolph, la città del Massachusetts dove sono cresciuta. Il primo gol che ricordo l'ho segnato a 5 anni: c'è un video che mi hanno fatto quel giorno, scatto in profondità e faccio gol da sola davanti al portiere, una mia azione tipica ancora oggi. Ho sempre saputo che sarei diventata una calciatrice, è una passione che mi ha trasmesso mio padre. Lui ha giocato per tutta la vita, io volevo seguire le sue orme".

"Da bambina mi ispiravo ad Alex Morgan, attaccante statunitense; penso che abbiamo uno stile di gioco molto simile - racconta ancora Raphino -. La prima maglia da calcio che ho avuto però era di Kelley O'Hara della Nazionale USA, giocatrice che ha vinto due Mondiali e un'Olimpiade a Londra. Una persona che mi ha aiutato tanto nella mia carriera è stata Kia McNeill, la mia allenatrice a Brown University. Mi ha insegnato tantissimo sul ruolo dell'attaccante, sia offensivamente sia difensivamente".

"Ricordo - dice ancora l'attaccante - la mia ultima partita al college con Brown University: era un match decisivo per il campionato Ivy League che abbiamo vinto e ho giocato bene: è stato un momento speciale per tutto il lavoro fatto nei miei anni al college e anche perché ero elettrizzata al pensiero del futuro. Ero molto nervosa nella mia prima partita da professionista con lo Sporting Lisbona, tanto che sono caduta a terra nella mia prima azione. Ho provato però un'energia speciale, ero molto orgogliosa e non vedevo l'ora di tornare a giocare. Nella seconda partita ho segnato un gol e in quel momento ho capito che sarei riuscita davvero a diventare una professionista".