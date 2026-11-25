Grande pubblico questa sera al Meazza per Inter-Stoccarda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i tifosi allo stadio saranno oltre 70mila per seguire la sfida valevole per la fase campionato di Champions League.

Saranno tanti anche i tifosi ospiti, visto che a San Siro sono attesi circa 4.300 sostenitori del club tedesco che hanno polverizzato i biglietti disponibili al terzo anelli blu. "Non sono stati diramati decreti sicurezza particolari ma l'allerta delle forze dell'ordine per la partita è alta, visto che a gennaio si sono verificati incidenti tra tifosi della Roma e dello Stoccarda nelle strade della Capitale", spiega la rosea.