"Il risultato è bugiardo, a mio avviso. I ragazzi hanno dato tutto, non ho nulla da dire dal punto di vista dell'impegno, dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri dove a volte siamo lezioni. Quando perdiamo ordine, facciamo fatica a difendere. Serve concretezza davanti e più ordine dietro. Quando è così cominciamo a fare le cose troppo complicate". Emiliano Bigica parla così ai cronisti presenti a Interello, tra cui quello di FcInternews.it, dopo la netta sconfitta subita in Youth League dall'Inter Primavera, battuta 3-0 dallo Stoccarda.

FcIN - Quanto ha inciso il fatto di aver subito i primi due gol in rapida successione?

"Ha inciso sicuramente, due gol presi uno dietro l'altro ammazzerebbero chiunque. Invece i ragazzi sono rimasti in partita, hanno lavorato e hanno giocato da squadra. La differenza l'ha fatta la cattiveria agonistica nelle due aree di rigore".

Ora il campionato, incontrete il Sassuolo, sua ex squadra.

"In Youth League avremo speranze fino a che la matematica non ci darà per spacciati. Manca ancora una partita. Ora ci ributtiamo nel campionato, una competizione che ci sta vedendo protagonisti. Dobbiamo fare di più rispetto a quanto mostrato oggi a livello di cattiveria agonistica contro una squadra che viene da una grandissima vittoria a Como. Saranno motivati a giocare contro la prima, sono la rivelazione del campionato. Io sono stato dall'altra parte e lo so, dovrò caricare i ragazzi con l'obiettivo di restare in vetta".