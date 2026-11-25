La priorità dell'Inter e di Dario Baccin in questo momento sono i rinnovi dei contratti vicini alla scadenza. Al momento sono ben 6 le cartelle aperte sul desktop del direttore sportivo nerazzurro e riguardano calciatori importanti per il club. Se Carlos Augusto è ormai prossimo alla firma, oggi c'è una trattativa in corso per Hakan Calhanoglu, mentre presto si dovrà entrare nel vivo per quanto riguarda Alessandro Bastoni, Marcus Thuram, Federico Dimarco e Piotr Zielinski. Insomma, non è il mercato a occupare i pensieri di Baccin, almeno ad oggi.

Troppo presto

Resta il fatto che ultimamente sia emersa una voce sull'interesse dell'Inter nei confronti di Cristhian Mosquera, difensore 22enne in forza all'Arsenal, che non sta giocando tanto. La scorsa stagione è stato importante nel corso dell'annata, ma in questa sta trovando poco spazio ed è fermo ad appena 5 presenze anche a causa di problemi fisici. Recenti rumors lo hanno accostato all'Inter già dalla prossima finestra di mercato, ma come evidenzia Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano a gennaio è quasi impossibile che lasci i Gunners. A giugno si vedrà, ma è un periodo troppo lontano per sbilanciarsi. Ad oggi il club londinese vuole trattenere lo spagnolo e non ci sono conferme sulla candidatura nerazzurra.