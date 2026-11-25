Sono ancora disponibili i biglietti per assistere a Inter-Stoccarda, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Champions, in programma stasera, a San Siro. I tifosi possono acquistare i tagliandi su inter.it/tickets e nelle biglietterie nei pressi dello stadio che apriranno a partire dalle ore 18.
IL LIGHT SHOW CON LE TORCE
Chi entrerà al Meazza potrà diventare protagonista prima del calcio d'inizio della gara, partecipando in prima persona con le torce dei propri smartphone allo speciale light show organizzato dal club. Per farlo basterà inquadrare i QR code che saranno trasmessi sui maxischermi dello stadi.
INTER STORE E PUNTI VENDITA
In occasione di Inter-Stoccarda, inoltre, saranno attivi diversi punti vendita ufficiali nerazzurri nei pressi dello stadio, per permettere a tutti i tifosi di acquistare i prodotti Inter e prepararsi al meglio al matchday. Dall’abbigliamento ufficiale ai gadget dedicati, gli Inter Store offriranno un’esperienza completa per vivere l’atmosfera di San Siro già prima del fischio d’inizio.
L’Inter Store San Siro aprirà alle ore 19:00 all'apertura dei cancelli: discorso diverso per i punti vendita all'esterno dello stadio, che saranno attivi con largo anticipo. Game Day Nord, davanti alla biglietteria Nord, sarà aperto dalle 16:30, mentre il punto vendita Game Day Sud davanti al Gate 13 aprirà alle 16:00.
IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO
L'apertura dei cancelli per Inter-Stoccarda è fissato per le 19. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.
Si ricorda a tutti i tifosi che è severamente vietato fumare all'interno dell'impianto. Inoltre è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley, apparecchi fotografici professionali, aste per selfie e computer portatili. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta. In caso di mancato rispetto del regolamento, verrà applicato il codice di condotta.
LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI
La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.
Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.
INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI
Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.
Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:
Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;
Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;
Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.
COME RAGGIUNGERE SAN SIRO
Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato. Per questo motivo i parcheggi destinati alle auto sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.
La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza:
Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto.
Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza.
Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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