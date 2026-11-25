Se Leo Ostigard ha superato il suo problema di salute e domani sarà molto probabilmente in campo per gli allenamenti in vista della gara del suo Genoa contro l'Inter, tempi logicamente più lunghi si prospettano per Lorenzo Colombo, che a Reggio Emilia durante il finale della sfida con il Sassuolo, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il giocatore, in accordo con lo staff medico del Genoa, a inizio della prossima settimana verrà accompagnato dal responsabile sanitario rossoblù a Lione per un consulto medico con l'equipe del dottore Bertrand Sonnery-Cottet, uno dei chirurghi ortopedici più stimati e specializzato nella ricostruzione dei legamenti crociati.