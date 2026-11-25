Tradizionale pranzo UEFA in corso in centro a Milano, nello specifico dentro la splendida cornice di Palazzo Bovara in Corso Venezia, tra le delegazioni dell'Inter e dello Stoccarda. Il vice president Javier Zanetti è stato il primo ad arrivare, seguito dal presidente Giuseppe Marotta. Poco dopo ha fatto capolino la dirigenza del club tedesco.
A seguire le immagini realizzate da Simone Togna.
Le dirigenze di Inter e Stoccarda al pranzo Uefa @SimoneTogna https://t.co/7DsDNweL8p— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) November 25, 2026
Sezione: Focus / Data: Mer 25 novembre 2026 alle 13:25
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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