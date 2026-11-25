Solo all'ultimo momento, come spesso accade, Cristian Chivu scioglierà gli ultimi dubbi di formazione prima di Inter-Stoccarda. Secondo il Corriere dello Sport, uno di questi è in difesa, "dove potrebbe riposare Alessandro Bastoni, sempre in campo nell'ultimo periodo tra club e nazionale. Il ballottaggio riguarda proprio l’azzurro e Akanji, pronto eventualmente a tornare al centro della difesa, con Bisseck rientrante a destra dopo due gare in panchina e Carlos Augusto a sinistra".

In mezzo al campo le certezze sono Barella e Sucic, mentre l'altro ruolo se lo giocano Mkhitaryan e Jones, senza dimenticare Stankovic. A destra confermato Spence salvo sorprese, così come Dimarco a sinistra. Previsto il tutto esaurito al Meazza.