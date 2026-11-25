Gustavo Varela è la rivelazione del Monza e uno dei protagonisti del campionato: con 11 reti è a una sola lunghezza da Donyell Malen. Negli ultimi cinquant’anni, soltanto Vincenzo Montella e Diego Milito avevano raggiunto la doppia cifra così rapidamente al debutto in Serie A. Eppure, nella scorsa stagione in prestito al Gil Vicente, il portoghese aveva segnato appena sei gol. Il Monza lo ha acquistato dal Benfica per 2 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 20% sulla futura rivendita. Un investimento che oggi appare destinato a moltiplicare il proprio valore: sull’attaccante si sono già mossi Inter, Napoli, Juventus, Barcellona, Liverpool e Arsenal. Gli osservatori nerazzurri erano presenti in tribuna al Brianteo durante la sfida con la Fiorentina, mentre il Napoli ha già avuto contatti con il suo agente, Héctor Peris.
Il metodo Monza
L’esplosione di Varela non è stata una scommessa casuale. Il Monza si affida a un sistema di scouting sviluppato dall’amministratore delegato Mauro Baldissoni e dal suo gruppo di lavoro ai tempi della Roma, a partire dal 2011. La piattaforma monitora in tempo reale oltre 60 mila calciatori in tutto il mondo, dai campionati principali alle serie minori. Il software non si limita alle statistiche: combina dati atletici e tecnici, analizza le giocate in relazione alla zona di campo e valuta il peso degli episodi, distinguendo per esempio un gol che sblocca la partita da uno segnato sul 4-0. Consente inoltre di confrontare profili simili, individuando giocatori adatti alle esigenze della squadra. La tecnologia, però, è soltanto il primo passaggio. Dopo la selezione digitale entrano in gioco gli osservatori, oltre dieci, distribuiti in diverse aree geografiche. È così che Varela è stato segnalato e seguito durante il prestito al Gil Vicente, con più osservatori e alcuni dirigenti, tra cui Francesco Vallone e l’ex direttore sportivo Nicolas Burdisso, impegnati a visionarlo dal vivo.
Non solo Varela: il lavoro continua sul campo
Lo stesso percorso ha portato il Monza a puntare su Foe Ondoa, ventenne acquistato dall’Estoril Praia per 1,5 milioni, e su Jay Robinson, diciannovenne arrivato in prestito dal Southampton. Il club brianzolo, che ha la rosa più giovane della Serie A, punta così a individuare talenti da valorizzare prima che emergano sul grande palcoscenico. Una volta individuato il giocatore, il lavoro prosegue con programmi individuali pensati per migliorarne le caratteristiche e correggere le lacune. Nel caso di Varela, lo staff aveva individuato nella conclusione con il piede sinistro un aspetto da sviluppare. Il portoghese ha lavorato su questo limite parallelamente agli allenamenti con i compagni, dando risultati straordinari.
Possibile cessione record
Oggi per Varela servono almeno 40 milioni di euro. Se a gennaio dovesse arrivare un’offerta di questa portata, il Monza potrebbe avere difficoltà a trattenerlo, nonostante la volontà di proseguire insieme. Il Benfica, che si è riservato il diritto di pareggiare eventuali offerte, potrebbe a sua volta avere voce in capitolo. Il club brianzolo, intanto, non si ferma: mentre il suo talento più brillante attira le big d’Italia e d’Europa, il sistema di scouting è già al lavoro per individuare la prossima gemma.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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