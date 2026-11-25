Non ci sono soltanto le assenze a centrocampo di Calhanoglu e Zielinski a preoccupare Cristian Chivu. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, anche Marcus Thuram non sta benissimo: il francese ha accusato un affaticamento e potrebbe essere costretto a cedere il posto dal 1' per Inter-Stoccarda a Lautaro Martinez, nonostante l'argentino (filtra da Appiano) non abbia più di 30-40' nelle gambe. Va ricordato che davanti l'Inter è priva anche di Bonny.

Tutto sommato anche Pio Esposito avrebbe bisogno di rifiatare, visto quanto ha giocato, ma ha 21 anni e le capacità di recupero sono elevate. Finora l'azzurro e Thuram assieme, si legge ancora sulla rosea, contano 51 partite insieme con 34 gol in due, 20 il transalpino e 14 Pio. "Non c'era mai stato un assist reciproco, però. Contro l'Atalanta, la lacuna è stata colmata".

Nelle altre zone del campo, Chivu sembra intenzionato a confermare Spence, ma c'è sempre Diouf come alternativa. A sinistra dubbio Dimarco-Carlos Augusto.