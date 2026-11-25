Luca Fiordilino è la mente del centrocampo nerazzurro nell'Inter Under 23. Nel matchday programme in vista di Inter-Stoccarda racconta la sua storia. "Ho iniziato a giocare nel campetto di mio papà a Bagheria, il mio paese. Ogni giorno andavo lì a giocare con i miei amici: il mio primo gol l'ho segnato in quel campo di piatto, dopo aver dribblato due avversari. Da piccolo mi ispiravo a Toni Kroos, mentre il mio giocatore preferito della storia dell'Inter è Javier Zanetti per ciò che ha rappresentato, dentro e fuori dal campo. Ho capito che sarei potuto diventare un calciatore nelle giovanili del Palermo. Il primo giorno all'Inter è stato speciale ed emozionante: sono tifoso nerazzurro da sempre, vivere quest'ambiente è un sogno per me".

"Ho esordito da professionista con il Cosenza - racconta -, sono subentrato a partita in corso. Il successo più bello della mia carriera è stato la vittoria della Serie B con il Venezia: è stato il coronamento di un sogno perché dopo tanti sacrifici ho potuto giocare in Serie A. Penso che l'insegnamento più importante che ho ricevuto nel corso della mia carriera sia stato il rispetto, mentre la caratteristica che mi ha aiutato di più è stata la voglia di non mollare mai, anche nei momenti di difficoltà".