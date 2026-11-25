Pep Guardiola torna a parlare della proposta ricevuta in passato per diventare CT della Nazionale italiana, ruolo che aveva rifiutato lo scorso luglio dopo un colloquio con Paolo Maldini e Leonardo. Intervistato dall’ex campione brasiliano Romario sul suo canale YouTube, l’allenatore ha spiegato i motivi che lo hanno portato a dire di no alla Federcalcio: "È la prima volta che ne parlo ma mi vergognavo di aver detto di no a un Paese come l’Italia. È uno dei miei più grandi onori che abbiano pensato a me per allenare la Nazionale italiana ma sentivo di dovermi fermare. Se me ne avessero parlato anni prima, probabilmente avrei accettato. Ma all’epoca, con Maldini e Leonardo, mi sono reso conto che dovevo fermarmi. Avevo bisogno di più tempo per me stesso. Sono stato allenatore per 18 anni, allenando ogni tre giorni".