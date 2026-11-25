In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la FIGC prosegue nella sua opera di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere sotto ogni forma: non soltanto come una serie ancora troppo frequente di episodi di cronaca, ma come un fenomeno culturale e sociale legato a stereotipi e mancato riconoscimento della libertà e dell’autonomia delle donne. Gianluigi Donnarumma, Cristiana Girelli, Laura Giuliani, Pio Esposito, Riccardo Calafiori e Annamaria Serturini sono i volti protagonisti della campagna di comunicazione della Federazione.



"È una lite? No, è violenza. È gelosia? No, è controllo. È protezione? No, è possesso. C’è solo una risposta giusta: dal 2006, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha istituito attraverso il numero 1522 un servizio gratuito di pubblica utilità con l’obiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. E la FIGC, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ribadisce l’invito a comporre il 1522 per le vittime di ogni forma di violenza o stalking", si legge su Figc.it.



“La violenza contro le donne è una ferita che riguarda l’intera società e che non possiamo permetterci di ignorare – ha dichiarato il Commissario Straordinario della FIGC, Giovanni Malagò –. La FIGC è impegnata da anni in un percorso di sensibilizzazione e responsabilizzazione, attraverso campagne che vedono protagonisti i calciatori e le calciatrici delle nostre Nazionali, perché il calcio, grazie alla sua forza popolare e al suo straordinario potere comunicativo, può e deve contribuire a diffondere una cultura del rispetto. Non basta ricordare questa giornata: occorre tradurre ogni giorno le parole in gesti concreti, educando soprattutto le nuove generazioni al valore della parità, del rispetto e del rifiuto di ogni forma di violenza. È una responsabilità collettiva dalla quale nessuno può sentirsi escluso”.

Per l’occasione, come già accaduto negli anni precedenti, anche questa sera la facciata dell’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano – dove in questi giorni la Nazionale Femminile sta preparando il play-off contro la Finlandia per l’accesso al Mondiale – sarà illuminata di rosso.