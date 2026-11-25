La Cassazione ha disposto la restituzione dei telefoni e dei computer sequestrati lo scorso marzo a Mark Van Huuksloot, ex manager dell’Inter e uno dei nove indagati nell’inchiesta milanese sulle presunte irregolarità nella vendita dello stadio di San Siro. La sesta sezione penale ha accolto il ricorso dei suoi legali e annullato senza rinvio l’ordinanza del Riesame, ordinando la "restituzione di tutto quanto ancora in sequestro", fa sapere l'ANSA.

La decisione dopo il caso Malangone

Il provvedimento arriva cinque giorni dopo una decisione analoga a favore di Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano e anche lui indagato. Per Van Huuksloot, la Cassazione ha accolto le ragioni della difesa, che aveva contestato le modalità del sequestro.

La soddisfazione dei legali

In attesa delle motivazioni, gli avvocati Gabriele Casartelli, Novella Galantini e Matteo Bandello hanno espresso soddisfazione per l’esito del ricorso. Secondo i legali, la Corte ha accertato in via definitiva l’illegittimità delle modalità del sequestro, che avrebbero comportato "una irragionevole ed ingiustificata apprensione massiva di dati informatici".