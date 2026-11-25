L'uomo del momento in Serie A è Gustavo Varela. L'attaccante del Monza, vice-capocannoniere del torneo a 21 anni coi suoi undici centri, è già nel mirino di diverse squadre in Italia e in Europa.

"Alto rischio che si scateni un’asta per il portoghese - si legge oggi su Tuttosport -. Il colpo di tacco alla Fiorentina è l’ultimo (per ora) messaggio al Monza e ai club interessati: il prezzo di partenza è di 25 milioni, lo ha confermato il ds dei brianzoli Obiang («dobbiamo aspettare, ma possiamo partire da questi numeri»). Anche perché il Benfica non ha soltanto il 20 per cento sulla futura rivendita: in una clausola dell’accordo contrattuale, il club portoghese vanta la possibilità di pareggiare un’offerta entro cinque giorni (ma serve comunque l’accordo con il giocatore), il cosiddetto “matching rights”. In Italia c’è già la fila: l’Inter è andata a vederlo, come del resto la Juve, ma anche il Napoli c’è. E in Premier occhio al Tottenham. Nel frattempo, Varela ha smesso di seguire su Instagram la Juve: un modo, anche, per non alimentare troppo le voci di mercato.