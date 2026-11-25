La polemica sui falli di mano sbarca in Europa. Dopo che, nel corso della partita di ieri tra Arsenal e Borussia Dortmund, l'arbitro Maurizio Mariani non ha sanzionato un evidente tocco col braccio largo di Viktor Gyokeres in area Gunners con un calcio di rigore, scatenando la rabbia del direttore sportivo giallonero Lars Ricken che ha parlato chiaramente di rigore netto, Lothar Matthäus esprime tramite il programma della BILD 'Lothar liegt los' il suo disappunto: "Era un fallo di mano, un fallo di mano evidente. E sì, loro discutono, minimizzano, gli arbitri. Questi erano falli di mano molto più chiari di uno o due anni fa, quando i falli di mano venivano effettivamente fischiati. Ecco perché Niko Kovac dice di non capirci più nulla. Non lo capisco neanche io. Continuo a chiedermi: cos'è esattamente il fallo di mano?".